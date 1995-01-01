توقيف أشخاص في منطقتَي سهل إيعات - بعلبك وبياقوت - المتن

الثلاثاء, 11 تموز 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

إلحاقًا للبيان السابق حول عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك بتاريخ 10 /7 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 11 /7 /2023 في منطقة سهل إيعات – بعلبك المواطنين (ه.ع.) و(خ.ع.) والسوريين (ش.ف.) و(ط.خ.) لإطلاقهم النار على دورية للجيش أثناء عمليات الدهم ما أدى إلى إصابة عسكريين بجروح طفيفة، إضافة إلى تشكيلهم عصابة خطف وترويج مخدرات، ومشاركتهم في عملية خطف شخص من الجنسية السعودية بتاريخ سابق.

كما نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بياقوت - المتن عمليات دهم لمنازل متورطين في إشكال وقع بتاريخ 10 /7 /2023 ونتج عنه إصابة 3 أشخاص، وأوقفت 6 أشخاص وضبطت سيارة وبندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسًا حربيًّا، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.