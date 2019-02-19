توقيف أشخاص لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها

الاثنين, 11 آذار 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه في محلة العمروسية، منزل السوري مروان محمد مرسي وأوقفته لإقدامه على الإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، وضبطت في منزله كمية متنوعة منها بالإضافة إلى مبلغ مالي.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في محلة الحدث – بعبدا، المدعو حسن محمد ضيا، بجرم ترويج المخدرات في المحلة المذكورة، وضبطت بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة، ولإقدامه بتاريخ سابق على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه أحد المواطنين وإصابته.

بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.