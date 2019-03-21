توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات

الجمعة, 28 حزيران 2019

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أوقفت مديرية المخابرات في محلة زوق مصبح – طريق المعامل، المواطن (ج.أ.ض) والسوري (م.خ)، لقيامهما بترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مسدس حربي ومبلغ من المال. كما أوقفت المدعو (م.س) وزوجته (م.ح) أثناء قيامهما بشراء مادة الكوكايين، وضبطت بحوزتهما كمية من المادة المذكورة.

وخلال اليومين الماضيين، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة البقاع 24 شخصاً، لقيامهم بنقل المخدرات وترويجها.