توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات في منطقة صحراء الشويفات

الثلاثاء, 14 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 14 / 2 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطنين (أ.ش.) و(م.ص.) والسوري (ب.ب.) لإقدامهم على ترويج المخدرات في المنطقة المذكورة، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها (1460 ظرفًا من مادة الكوكايين والباز الكوكايين، 20 طبة من باز الكوكايين، 60 ظرفًا من حشيشة الكيف، 3 أكياس من الماريجوانا)، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير ومسدس حربي ودراجتين ناريتين.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.