توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات وسرقة 4 سيارات

الأحد, 06 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 5 / 9 /2020 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الحدت- بعبدا المدعو (م.أ) لإقدامه على ترويج المخدرات، وقد ضبطت بحوزته 27 ظرفاً من مادة الكوكايين، 51 ظرفاً من مادة باز الكوكايين، و20 ظرفاً من مادة حشيشة الكيف بالإضافة إلى الدراجة النارية التي كان يتنقل بها خلال عملية الترويج.

من جهة أخرى أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زغرين – الهرمل لبنانيين اثنين إضافة إلى اثنين من الجنسية السورية لإقدامهم على سرقة 4 سيارات وإدخالها إلى الداخل السوري.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.