توقيف أشخاص لإقدامهم على خطف السوري حميد جمو

الاثنين, 18 شباط 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه، الفلسطينيين أحمد محمود أحمد وإبراهيم عماد أحمد وشقيقه محمود والسوري أحمد عواد الضاهر، لإقدامهم بتاريخ 17 / 2 /2019 على خطف السوري حميد جمو من منطقة تعلبايا – البقاع، وطلبهم فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، حيث تمكنت الدورية المذكورة من تحرير المدعو جمو، وضبطت السيارة المستعملة في تنفيذ عملية الخطف.

وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.