توقيف أشخاص لاقدامهم على ترويج المخدرات

الخميس, 15 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 7 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من (س،ك) و (أ،خ)، لقيامهما بتجارة المخدرات وترويجها ونقل كميات منها من منطقة البقاع إلى مناطق عدّة في بيروت وجبل لبنان لصالح أحد التجار ليصار الى توزيعها. وتبين أن بحق (س،ك) مذكرات توقيف عدة بجرائم نصب واحتيال وشيكات دون رصيد، وقد ضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات (كوكايين، باز كوكايين، مادة كريستال، مادة السلفيا، وماريجوانا) ومبلغاً مالياً.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.