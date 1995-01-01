توقيف أشخاص لتورطهم في أعمال سرقة

السبت, 21 كانون الثاني 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19 / 1 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة سن الفيل- المتن السوري (م.ب.) لإقدامه على تأليف عصابة سرقة مع آخرين، وسرقة معدات للصوتيات ومولد كهربائي من أحد المستودعات في بلدة بسكنتا – المتن. وضُبط في حوزته مبلغ مالي.

ونتيجة الرصد والمتابعة أوقفت عدة دوريات من المديرية المذكورة وفي مناطق مختلفة بتاريخ 20 / 1 / 2023، المواطن (خ.س.) والسوريين (ي.ع.)، (خ.ن.)، (ل.ع.)، (م.ح.) والسورية (ك.أ.) لمشاركتهم الموقوف (م.ب.) في نقل المسروقات وبيعها، وضبط في حوزتهم مبلغ مالي وشيكات مصرفية، وكمية من البضائع المسروقة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.