توقيف أشخاص لحيازتهم كمية من الحبوب المخدرة وحشيشة الكيف

الأحد, 22 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 /8 /2021 الساعة 3.00، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون المواطن (م.م) لقيادته سيارة من دون أوراق قانونية، وبرفقته كل من: (س.ق)، (م.ط.م)، (ه.ش)، (س.ج) و(م.ش)، وضبطت بحوزته كميةً من الحبوب المخدرة (حوالى 200 غرام) و4 كلغ من مادة حشيشة الكيف، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر (مليون و300 ألف ليرة لبنانية و200 دولار أميركي). كما ضبطت بحوزة (س.ج) و(م.ش) كميةً من حشيشة الكيف والحبوب المخدرة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.