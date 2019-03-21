توقيف أشخاص لقيادتهم آليات غير قانونية ومحاولتهم تهريب بضائع مختلفة

الجمعة, 10 أيار 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش، ليل 9-10 /5 /2019، عشرة لبنانيين وسورياً واحداً لإقدامهم على قيادة آليات دون أوراق قانونية، ومحاولتهم تهريب بضائع مختلفة من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وتم ضبط ما يلي:

- شاحنة عدد 7 وبيك آب عدد 4 جميعها دون أوراق قانونية

- كمية كبيرة من البضائع المهربة تشمل: الفحم الحجري، الخردة، الموز، الكشك.

سلّم الموقوفون والآليات والبضائع المضبوطة إلى المراجع المختصة.