توقيف أشخاص لقيامهم بعمليات سرقة ونشل وتعاطي المخدرات وترويجها

الجمعة, 13 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من (م.م) و(م.ع)، بعد فترة وجيزة من قيامهما بعمليات سرقة ونشل المارة، في عدد من مناطق بيروت والضاحية الجنوبية، وضبطت بحوزتهما كمية من المسروقات ومبلغ مالي.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ع.ه)، لقيامه بتعاطي المخدرات وترويجها في منطقة الضاحية الجنوبية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.