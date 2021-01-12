توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب

الجمعة, 11 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 8 /6 /2021 ولغاية 10 /6 /2021 ستة مواطنين وسورياً واحداً، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بـ: 9480 ليتراً من مادة البنزين و460 ليتراً من مادة المازوت، بالإضافة إلى 50 طناً من الطحين جميعها محملة في شاحنة و بيك أب و4 آليات من نوع فان ودراجة نارية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.