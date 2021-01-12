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توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب
الثلاثاء, 29 حزيران 2021
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 29 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند نقطة المصنع الحدودية داخل أحد مكبات النفايات السوريين (ع.ش) و(ب.ج) وهما يستقلّان شاحنة مخصصة لنقل النفايات تابعة لبلدية مجدل عنجر. وقد ضبطت داخل الشاحنة مبلغاً من المال و١٠٨٠ ليتراً من مادة البنزين معبأة في ١٢٠ غالوناً وكانت مُعدة للتهريب من قبل كلٍ من اللبناني (ج.ك) والسوري (ه.ع) اللذين تمّ توقيفهما أيضاً.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.