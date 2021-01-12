توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب

الثلاثاء, 29 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند نقطة المصنع الحدودية داخل ‏أحد مكبات النفايات السوريين (ع.ش) و(ب.ج) وهما يستقلّان شاحنة مخصصة لنقل ‏النفايات تابعة لبلدية مجدل عنجر. وقد ضبطت داخل الشاحنة مبلغاً من المال و١٠٨٠ ليتراً ‏من مادة البنزين معبأة في ١٢٠ غالوناً وكانت مُعدة للتهريب من قبل كلٍ من اللبناني (ج.ك) ‏والسوري (ه.ع) اللذين تمّ توقيفهما أيضاً.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.‏