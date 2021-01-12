توقيف أشخاص وضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب

الأحد, 25 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 23 / 7 / 2021 ولغاية 25 / 7 / 2021 ستة مواطنين وسورياً واحداً، وضبطت آلية نوع بيك أب وآليتين نوع فان وخمس سيارات جميعها محملة بحوالى 11038 ليتراً من مادة البنزين بالإضافة إلى كمية من الأدوية والدخان المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.