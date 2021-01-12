توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

الجمعة, 30 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخي 28و29 / 7 /2021 ثمانية عشر مواطناً و4 سوريين وفلسطينيَين، وضبطت 10 سيارات و3 آليات نوع فان وآليتين نوع بيك أب جميعها محملة بحوالى 11500 ليتر من مادة البنزين و1400 ليتر من مادة المازوت، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية، مُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.