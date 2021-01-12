توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

الجمعة, 03 أيلول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 31 / 8 / 2021 ولغاية 2 / 9 / 2021 ستة مواطنين وثلاثة سوريين، وضبطت خمس سيارات وآلية نوع "بيك آب" وآلية نوع "فان" محملة بكمية من المحروقات المعدة للتهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية قدرت بـ 7500 ليتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى كمية من الدخان والمواد الغذائية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.