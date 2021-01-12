توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

الأربعاء, 07 تموز 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخَي 5و6/ 7 / 2021 سبعة مواطنين وأربعة سوريين وفلسطينيَين اثنين، وضبطت 5 سيارات و3 فانات وآليتين نوع بيك أب وصهريجاً، جميعها محملة بـ: 3700 ليتر من مادة المازوت و3300 ليتر من مادة البنزين، بالإضافة إلى 950 كلغ من الغاز وكمية من التبغ والتنباك المعسل، المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.