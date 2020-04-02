توقيف أشخاص وضبط مواد غذائية

الجمعة, 22 أيار 2020

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الهرمل شخصين، وضبطت شاحنة وبيك آب محملين بمواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية. كما تم توقيف شخص آخر أثناء تهريبه سيارة هيونداي إلى الأراضي السورية. كذلك ضبطت بيك آب بداخله سلاحان حربيان نوع كلاشينكوف.

من جهة آخرى تم أقفال 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب، وذلك من خلال وضع بلوكات اسمنتية ورفع سواتر ترابية.

وقد أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.