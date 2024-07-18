توقيف أعضاء عصابة سلب في بلدة ببنين ومنطقتَي المنية والضنية – الشمال بعد سلبهم أحد المواطنين

الخميس, 18 تموز 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 17/7/2024، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة ببنين ومنطقتَي المنية والضنية – الشمال أعضاء عصابة سلب وهُم المواطنون: (ف.ع.) المخطط لعملية السلب، (ع.ق.)، (م.ح.)، (ا.ط.)، (س.ع.)، وذلك بعد سلبهم أحد المواطنين مبلغًا ماليًّا كبيرًا بقوة السلاح على أوتوستراد شكا.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أعضاء العصابة.