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توقيف إثنين من كبار تجار المخدرات في منطقة جبل لبنان
الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت اليوم دورية من مديرية المخابرات، وبعملية نوعية في أحد فنادق منطقة جبل لبنان، اثنين من كبار تجار المخدرات في المنطقة المذكورة، هما الفلسطينيان: عادل حسين شحاده الملقب بــ "عادل أيوب"، وحسن الحاج علي الذي أطلق النار على عناصر دورية تابعة لمديرية المخابرات خلال محاولة توقيفه في محلة جسر الباشا بتاريخ 24 /11 /2018.
بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.