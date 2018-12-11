توقيف إثنين من كبار تجار المخدرات في منطقة جبل لبنان

الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت اليوم دورية من مديرية المخابرات، وبعملية نوعية في أحد فنادق منطقة جبل لبنان، اثنين من كبار تجار المخدرات في المنطقة المذكورة، هما الفلسطينيان: عادل حسين شحاده الملقب بــ "عادل أيوب"، وحسن الحاج علي الذي أطلق النار على عناصر دورية تابعة لمديرية المخابرات خلال محاولة توقيفه في محلة جسر الباشا بتاريخ 24 /11 /2018.

بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.