توقيف احد مطلقي النار خلال اشكال طرابلس قبل يومين وضبط اسلحة وذخائر

الخميس, 07 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 7 / 4 / 2022 اوقفت دورية من الجيش المواطن (م . ن) خلال دهم منزله في منطقة ابي سمراء- طرابلس للإشتباه بإطلاقه النار خلال الاشكال الذي وقع في منطقة باب الرمل قبل يومين.

وضبطت داخل المنزل اسلحة حربية وذخائر وقذائف BTU واجهزة اتصال وجعباً للذخيرة اضافة الى سلاح صيد وقناع واقٍ من الغاز.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص.