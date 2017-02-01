توقيف اشخاص في مناطق مختلفة

الاثنين, 03 نيسان 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من الجيش في محلة الكسليك – جونيه، المواطن إياد وليد العياش، وضبطت داخل سيارته مسدسين حربيين وكمية من الذخائر الخفيفة والمواد المخدرة، كما أوقفت 3 أشخاص كانوا برفقته. وفي محلة الغبيري، أوقفت قوى الجيش المواطن أسامة رامز زعيتر، لإقدامه على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة والتسبب بإصابة شخصين، كذلك أوقفت في المحلة نفسها المواطنَين بلال مصطفى يزبك وأحمد محسن أيوب، المطلوبَين بجرم إطلاق نار في أوقات سابقة.

تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.