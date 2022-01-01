توقيف اشخاص لقيامهم بالاتجار بالاسلحة وضبط كميات منها

الأربعاء, 06 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 4 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطيني (ح.ع.ر) لقيامه بتهريب اسلحة حريية وذخائر الى داخل مخيم عين الحلوة لصالح مجموعات إرهابية .

كما دهمت دورية من المديرية المذكورة منزلاً في بلدة رومين -النبطية واوقفت المواطنين (ع.ب) و(س.ب) و(ع.ز) لقيامهم بالاتجار بالاسلحة، وضبطت داخل المنزل اسلحة حربية وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة واعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.