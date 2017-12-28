توقيف السوري حسين محمد عمار الملقب بالقاشوش لإنتمائه لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي

الثلاثاء, 23 كانون الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة عرسال السوري حسين محمد عمار الملقب بالقاشوش لإنتمائه لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وقيامه بمراقبة تحركات الجيش اللبناني والقوى الأمنية داخل عرسال. وهو مسؤول عن فبركة أفلام مسيئة للجيش وإبرازها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتقديم خدمات اعلامية واعلانية للإرهابيين، والعمل على نقل وتهريب المواد الغذائية لجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى.

وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.