توقيف المدعوين طارق السوقي ووائل البنا لارتباطهما بالإشكال الذي حصل في بلدة الشويفات

الأحد, 13 أيار 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقف حاجز تابع للجيش اللبناني في بلدة حربتا - البقاع بتاريخ 12 / 5 / 2018 المدعوين طارق السوقي ووائل البنا، لارتباطهما بالإشكال الذي حصل في وقت سابق في بلدة الشويفات وبالمطلوبين بشكل أو بآخر، وضبط بحوزتهما مسدسان حربيان ومبلغ من المال وعدد من الأجهزة الخلوية، بالإضافة إلى بطاقات تسهيل مرور ورخص حمل أسلحة منتهية الصلاحية.

ولاتزال التحقيقات معهما مستمرة بإشراف القضاء المختص.