توقيف المدعو عبد المجيد علي أمون والسوري محمد فيصل الواو

الخميس, 13 تموز 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت قوة من الجيش صباح اليوم في محلة عين الشعب – عرسال، المدعو عبد المجيد علي أمون المطلوب لإقدامه في أوقات سابقة على تجارة الأسلحة ومراقبة تحركات وحدات الجيش وتواصله مع إرهابيين، كما أوقفت السوري محمد فيصل الواو، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في القتال ضدّ الجيش. وقد ضُبطت لدى المدعو أمون سيارة فان ودراجة نارية من دون أوراق قانونية.

تمّ تسليم الموقوفَين مع المضبوطات الى المرجع المختص لإجراء اللازم.