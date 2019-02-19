توقيف المدعو نادر الشيخ

الأحد, 17 آذار 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المدعو نادر الشيخ يتناول المدعو محمد سرور ويطلق ادعاءات حول قيامه بإنجاز رخص أسلحة بالتعاون مع ضابط عام في المؤسسة العسكرية، أوقفت مديرية المخابرات المدعو الشيخ، وتبين نتيجة التحقيقات الأولية أن لديه خلافات عائلية مع المذكور سرور، كما اعترف بالافتراءات التي ساقها بحق الضابط العام، وضُبط بحوزته سلاح حربي دون ترخيص.

تجري متابعة التحقيق بإشراف القضاء المختص.