توقيف المطلوب طلال ناصر الدين في محلة القصر – الهرمل

الاثنين, 14 تشرين الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت قوة من الجيش بتاريخ 13 / 10 / 2019 أحد أهم المهرّبين عبر المعابر غير الشرعية في محلة القصر – الهرمل المواطن طلال حسن ناصر الدين، أثناء محاولته اكتناف أحد الحواجز الظرفية في المنطقة، ولقيادته سيارة دون أوراق قانونية. وهو مطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف بسبب تورّطه بأعمال سلب وتهريب وإطلاق نار باتجاه مواطنين ودورية للجيش في وقت سابق. كما ضبطت بحوزته سلاحاً حربيّاً وهاتفين خلويين.

سلّم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق.