توقيف المطلوب ماهر محمد طليس

السبت, 06 كانون الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة الرصد والمتابعة، داهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش، منزل ماهر محمد طليس في بلدة بريتال- البقاع، حيث تم توقيفه وهو مطلوب بموجب مئات مذكرات إلقاء القبض والتوقيف ومئات الأحكام القضائية وعدد من كتب الإنتربول، بجرم تأليف عصابة سرقة سيارات وخطف وعمليات نصب وإحتيال وترويج عملات مزورة، وإعتداء على الجيش وتجارة أسلحة ومخدرات. وقد بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.