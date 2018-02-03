توقيف امرأتين على خلفية ترويج المخدرات

الاثنين, 19 آذار 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة المتابعة أوقفت مديرية المخابرات السوريتين نورا محمد بشير شعبان وشميرام يلدا كينا، لإقدامهما على ترويج المخدرات لمصلحة المطلوب علي منذر زعيتر الملقب "أبو سلة"، وقد عمل الأخير على استئجار شقة لهما في إحدى المناطق اللبنانية، بغية استعمالها لتوضيب المخدرات وترويجها، فتمّ دهم الشقة وضُبط فيها كمية كبيرة من المواد المخدرة.

أحيلت الموقوفتان مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات.