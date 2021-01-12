توقيف ثلاثة أشخاص في بلدة مجدل عنجر ـــ البقاع للاشتباه بتورطهم في عملية تهريب شحنة من حبوب الكبتاغون التي ضُبطت في المملكة الأردنية الهاشمية

السبت, 08 كانون الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر ـــ البقاع، كلاً من المواطنين (م.ع) و(ا.خ) و(ف.غ) للاشتباه بتورطهم في عملية تهريب شحنة من حبوب الكبتاغون التي ضُبطت في المملكة الأردنية الهاشمية قبل مدّة، وقيام (ف.غ) الذي يعمل كمخلص جمركي على تخليص أوراق الشحنة المذكورة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏