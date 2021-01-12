توقيف ثلاثة أشخاص في منطقتي الصياد وضبية

الجمعة, 08 تشرين الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخي 7و8 / 10 / 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الصياد -الحازمية السوري (م.ص)، الذي كان يستقلّ سيارة آتياً من البقاع باتجاه بيروت، وقد ضبطت بداخلها كمية كبيرة من المخدرات موضوعة داخل أكياس صغيرة معدة للترويج.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة ضبية كلاً من المواطنَين (س.ز)، (ن.ز)، لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة منها.

سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.