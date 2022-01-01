توقيف ثلاثة مواطنين في منطقة القبة ــ طرابلس

الأحد, 13 شباط 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 13 / 2 / 2022 الساعة ٢٠،٣٠ أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة القبة شارع الجامعات ـــ طرابلس المواطن (ب،ط) المطلوب بموجب عدة وثائق، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً نوع retay مع ممشط و٤ طلقات، كما أوقفت المواطنين (أ.ش) و(خ.ش) اللذين يشكلان مع الموقوف الأول عصابة سرقة كانت نفّذت عدة سرقات في أوقات سابقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.