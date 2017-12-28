توقيف جمال الحجيري الملقب بــ "جمال حلّيص" في عرسال

الخميس, 04 كانون الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة الرصد والمتابعة وفي محلة طبق الورد – عرسال، أوقفت قوّة من مديرية المخابرات المدعو جمال حسين الحجيري الملقب بــ "جمال حلّيص"، لمشاركته إلى جانب المجموعات المسلّحة والتنظيمات الإرهابية في الاعتداء على مراكز ووحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في معركة عرسال العام 2014. وأثناء عملية التوقيف تعرّضت القوّة لاطلاق نار من قبل مسلحين ما أدّى الى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة وتعرض آليتين عسكريتين لأضرار مادية.

بوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص، وتستمر قوى الجيش بتعقّب مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.