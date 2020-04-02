توقيف سودانيين لدخولهم خلسة الأراضي اللبنانية ولبنانيَّين لإطلاق النار في منطقة الهرمل

الأحد, 05 تموز 2020

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل كلاً من (ن.آ)، (م.ج) و (م.م)، جميعهم من التابعية السودانية، لدخلوهم الأراضي اللبنانية خلسة. وعلى صعيد آخر، أوقفت دورية من المديرية المذكورة كلاً من المدعوَين (ه.ح) و (ر.ح)، لإقدامهما الليلة الماضية على إطلاق النار باتجاه مقهى بيت العاصي في المنطقة المذكورة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.