توقيف سوريين في عرسال كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي

الثلاثاء, 04 شباط 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أوقفت مديرية المخابرات في عرسال، كلاً من (م.ز)، (خ.ص)، (ف.ق) و(ع.ع) من التابعية السورية، لانتمائهم في وقت سابق إلى تنظيم داعش الإرهابي في جرود بلدة عرسال – مجموعة "أبو السوس" الإرهابية، حيث تلقوا تدريباتهم في جرود البلدة المذكورة – وادي ميرا، وشاركوا في اقتحام المراكز العسكرية في وادي حميد في العام 2014، وعمدوا إلى الإستيلاء على أسلحة للجيش وقاموا ببيعها.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.