توقيف سوريَّين في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية ومواطن في صحراء الشويفات

الجمعة, 09 حزيران 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد عملية رصد وتعقب لمروجي المخدرات، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 9/6/2023 في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية السوريَّين (ع.م.) و(ع.ك.) لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من ظروف السيلفيا وحشيشة الكيف والكوكايين والباز كوكايين وعدداً من حبات الكبتاغون، إضافة إلى مسدسين حربيين ومبلغ مالي.

كما أوقفت الدورية في منطقة صحراء الشويفات المواطن (م.م.) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من مادة الهيرويين ودراجة نارية ومبلغاً مالياً.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.