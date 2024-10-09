توقيف سوريَّين للاشتباه في تعاملهما مع العدو الإسرائيلي

الأربعاء, 09 تشرين الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها. وقد تبيّن أنّه تمَّ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.