توقيف سوري في بئر حسن - الضاحية الجنوبية

الأربعاء, 26 تشرين الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26/ 10/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة بئر حسن – الضاحية الجنوبية السوري (ج.ع.) لدخوله خلسةً الى لبنان برفقة عائلته، وذلك بعد إقدامه على إطلاق النار من بندقية حربية بإتجاه السوري (ح.أ.) بسبب خلافات عائلية ما أدى إلى مقتله في محافظة درعا في سوريا، ولانتمائه إلى إحدى التنظيمات المسلحة في سوريا أيضاً.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.