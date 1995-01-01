توقيف سوري في بلدة القرعون – البقاع الغربي لقيامه بعدة سرقات وتهريبه شخصين عبر البحر

الثلاثاء, 07 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 7/ 2/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القرعون – البقاع الغربي السوري (ح.ر.) لقيامه بسرقة قطع بدل للسيارات وكمية من المحروقات من داخل مقلع أحجار يعمل فيه ومن أماكن أخرى في البلدة.

ضُبطت في حوزته خزنة حديدية بداخلها كمية من الذهب ومبالغ مالية كبيرة بالليرة اللبنانية والعملات ‏الأجنبية، وعدد من الهواتف الخلوية بالإضافة إلى 278 صاعق تفجير. وتبين أنه باع كمية من النحاس ‏المسروق إلى مالك بورة للخردة في مدينة طرابلس، كما قام بتهريب شخصين من لبنان عبر البحر.‏

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.