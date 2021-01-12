- En
- Fr
- عربي
توقيف سوري في بلدة عرسال
الأربعاء, 08 كانون الأول 2021
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 7 /12 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال، السوري (س.ز) لإنتمائه الى تنظيم جبهة النصرة الارهابي، ومشاركته في القتال الى جانبه، وكذلك لارتباطه بالإرهابي الموقوف السوري عماد جمعة الذي كان يكلّفه بإقامة حواجز داخل بلدة عرسال لترهيب المواطنين، والتواصل مع فصائل إرهابية داخل الاراضي السورية اضافة إلى إقدامه على تجارة المخدرات وترويجها في البلدة المذكورة.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.