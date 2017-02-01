توقيف سوري في محلة وادي الحصن- عرسال لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي

الأربعاء, 13 شباط 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، نتيجة رصد التنظيمات الإرهابية وملاحقتها، أوقفت مديرية المخابرات في محلة وادي الحصن- عرسال السوري أحمد علي بطحة الملقب بـ "أبو علي الحوراني- الحوت" لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومشاركته بالقتال إلى جانبه ضد الجيش اللبناني في عرسال

بتاريخ 2 / 8 / 2014، وهو خبير في تصنيع الصواريخ والمتفجرات وزرع العبوات، وقد قام بتفخيخ سيارات ونقلها إلى داخل الأراضي اللبنانية في فترات سابقة. كما ضُبطت بحوزته كمية من المتفجرات ولوازمها.

وقد بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.