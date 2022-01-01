توقيف سوري لارتكابه جريمة قتل في منطقة الضبية

الخميس, 26 تشرين الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 10 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بقعاتا – الشوف السوري (م.م.) لإقدامه بتاريخ 12 / 6 /2023 على قتل السوري (ع.ع.) بواسطة سكين داخل مطعم في منطقة الضبية، نتيجة خلافات شخصية. وقد تبين أنه دخل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

لدى تفتيش مكان إقامة الموقوف، ضُبط الهاتف الخلوي العائد للشخص المقتول.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.