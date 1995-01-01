توقيف سوري لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومشاركته في القتال ضد الجيش

الثلاثاء, 01 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (م.ش.) لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومبايعته تنظيم داعش، ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال والاعتداء على أحد الحواجز العسكرية، إضافة إلى تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة في قتالها ضد الجيش ومحاولتها السيطرة على بلدة عرسال في العام 2014. كما تابع دورات عسكرية ودينية وشارك في مهمات أمنية لصالح التنظيمات الإرهابية.