توقيف شبكة من تجّار ومروّجي المخدرات في محلة داريا ـــ كسروان

الثلاثاء, 23 تموز 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخه، أوقفت مديرية المخابرات في محلة داريا ـــ كسروان شبكة من تجار ومروجي المخدرات تعمل ما بين جبيل وكسروان، مروراً بالمتن وصولاً إلى بعبدا، تتألف من: (ر.ح)، (ج. ب)، (د.ح)، (س.ع)، (ه. ك)، و(ط. ر). وضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والأجهزة الخلوية، ومسدساً حربياً، بالإضافة إلى مبلغ من المال.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.