توقيف شخصين عند حاجز فيسان - الهرمل

السبت, 24 أيلول 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 24/ 9/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل – حاجز فيسان المواطن (ح.ح.) لارتكابه عملية سلب مبلغ مالي قدره مليار و200 مليون ليرة لبنانية من موظف تابع لشركة تحويل أموال بقوة السلاح وإطلاق النار عليه، والمواطن (ح.ن.) لإطلاقه النار والقذائف على عدد من المنازل. وقد ضُبط بحوزتهما حوالى 2050 ظرفاً من المخدرات (كوكايين) و190 ظرفاً من حشيشة الكيف وسلاح نوع بومب أكشن.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.