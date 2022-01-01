توقيف شخصين عند حاجز فيسان - الهرمل

الأحد, 23 تشرين الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاریخ 23 / 10 /2022 أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز فيسان-الهرمل السوريَّين

(ل.خ.) و(و.س.) فيما كانا يستقلان سيارة مسروقة عائدة للمعاون الأول المتقاعد من الجيش (م.ب.) الذي يعمل كسائق عمومي.

وكان الموقوفان قد طلبا من المعاون الأول نقلهما من الدكوانة إلى الشمال، فأقدما على طعنه عدة مرات ورميه من السيارة إلى جانب الطريق العام في منطقة الهري، وقد نُقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.