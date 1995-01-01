توقيف شخصين في حي الشراونة ــ بعلبك

الجمعة, 10 شباط 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 2 /2023، دهمت قوة من الجيش منزل أحد المطلوبين في حي الشراونة - بعلبك، وأوقفت المواطن(ح.ج.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف، والسوري (ع.س.) لحيازته كمية من المخدرات وتجوله دون أوراق ثبوتية. كما ضبطت سيارة مسروقة رباعية الدفع نوع Range rover ، وسلاحاً حربياً مع ذخائره بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف والأعتدة العسكرية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.