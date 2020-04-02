توقيف شخصين في محلة المنصورة ـــ البقاع الغربي

السبت, 02 أيار 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة المنصورة ـــ البقاع الغربي، كلاً من (ح.أ) و (ر.ض)، لقيامهما ليل أمس بإطلاق النار على حاجز قوى الأمن الداخلي في محلة ضهر البيدر والذي أدّى إلى إصابة ضابط وعريف، كما قاما بسلب سيارة أحد العسكريين من الجيش اللبناني بقوة السلاح بعد تعطل سيارتهما وفرارهما بها إلى جهة مجهولة، وضبط بحوزتهما سلاح حربي.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.