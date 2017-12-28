توقيف شخصين في محلة برج البراجنة بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها

الخميس, 25 كانون الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أوقفت مديرية المخابرات في محلة برج البراجنة، المدعوين (حسين.ح) و(ربيع.م)، بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما مسدساً حربياً بالإضافة إلى كمية مختلفة من المواد المخدرة عبارة عن 73 ظرفاً من مادة الكوكايين، و 24 عيّنة من مادة باز الكوكايين، و 7 مظاريف من مادة السيلفيا، وظرفين من حشيشة الكيف، بالإضافة إلى 21 حبة مخدرة ومبلغ من المال.

أحيل الموقوفان مع المضبوطات إلى المرجع المختص، وبوشر التحقيق.